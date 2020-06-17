В Туле продолжают раздавать бесплатную питьевую воду

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:56:28+03:00

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В Туле из-за жарких погодных условий организована раздача бесплатной питьевой воды. Сегодня, 17 июня, на улицах областной столицы туляки смогут получить стаканчик спасительной воды совершенно бесплатно.

Раздача воды происходит с 10.00 и до 19.00 по следующим адресам:

-Тула, пересечение пр. Ленина и ул. Советской;

-Тула, пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;

-Тула, пересечение Красноармейского пр. и ул. Фрунзе;

-Тула, ул. Октябрьская д. 95;

-Тула, ул. М. Горького, д.14;

-Тула, ул. Октябрьская, д.9;

-Тула, ул. Пузакова, д.5;

-Тула, ул. Смидович/9 Мая, д.5;

-Тула, ул. Фрунзе, д.5;

-Тула, ул. Кауля, д.45;

-Тула, ул. Н. Руднева, д.62.

-Тула, пересечение ул. Марата и ул. Ложевой.

При продолжении жаркой погоды и в другие дни, раздача воды будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU