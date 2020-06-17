В Туле продолжают раздавать бесплатную питьевую воду
В Туле из-за жарких погодных условий организована раздача бесплатной питьевой воды. Сегодня, 17 июня, на улицах областной столицы туляки смогут получить стаканчик спасительной воды совершенно бесплатно.
Раздача воды происходит с 10.00 и до 19.00 по следующим адресам:
-Тула, пересечение пр. Ленина и ул. Советской;
-Тула, пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;
-Тула, пересечение Красноармейского пр. и ул. Фрунзе;
-Тула, ул. Октябрьская д. 95;
-Тула, ул. М. Горького, д.14;
-Тула, ул. Октябрьская, д.9;
-Тула, ул. Пузакова, д.5;
-Тула, ул. Смидович/9 Мая, д.5;
-Тула, ул. Фрунзе, д.5;
-Тула, ул. Кауля, д.45;
-Тула, ул. Н. Руднева, д.62.
-Тула, пересечение ул. Марата и ул. Ложевой.
При продолжении жаркой погоды и в другие дни, раздача воды будет продолжена.
ИСТОЧНИК KP.RU