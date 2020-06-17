Художественные работы туляков попали в виртуальную выставку Музея Победы

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:49:25+03:00

Три работы жительниц Тульской области будут представлены на онлайн-выставке московского музея

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Московский Музей Победы разместил на сайте онлайн-выставку победителей Всероссийского конкурса «Моя Победа». В честь 75-летия Великой Победы. В конкурсе приняли участие около 400 человек, среди которых оказались и жители Тульской области. Сейчас же три работы тульских конкурсантов попали на саму выставку.

На выставке оказался сделанный тулячкой Анастасии Каревой коллаж «Портрет Н.Г. Пинчука». Работа участница заняла II место. В экспозиции представлена еще две фотографии жительниц региона Ярославы Парубовой - Ярославы Парубовой , и Александры Спириной - «…что не дошло до адресата». Фотографии «взяли» поощрительные дипломы.

Всех участников конкурса, включая тулячек, будут награждать в живом режиме после снятия всех ограничений.

Художественные работы туляков попали в виртуальную выставку Музея ПобедыФото: материалы пресс-служб

Художественные работы туляков попали в виртуальную выставку Музея ПобедыФото: материалы пресс-служб

Художественные работы туляков попали в виртуальную выставку Музея ПобедыФото: материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU