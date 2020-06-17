2020-06-17T12:31:31+03:00
Происшествия

В Туле бесправный водитель мотороллера опрокинулся на дороге вместе с пассажиром

Мужчины получили незначительные травмы
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Вчера днем, 16 июня, в посёлке Октябрьский произошло ДТП с участием лишь одного бесправного водителя на мотороллере.

Так в 13-25 на ул. ВНИИКОП в посёлке Октябрьский в Туле 32-летний водитель мотороллера, лишившийся ранее водительских прав, не смог справиться с управлением и опрокинулся вместе с транспортом на дороге.

В результате ДТП пострадали водитель мотороллера и его 31-летний пассажир. Им была оказана медицинская помощь, после чего мужчины были отпущены домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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