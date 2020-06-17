В Тульской области на М-4 мотоциклист врезался в «Ssang Yong Kairon»
Ранним утром 16 июня на трассе М-4 в Тульской области произошло смертельное ДТП. Участиками его стали мотоциклист и иномарка.
По данным ГАИ, в 06-00 на 325-ом километре автодороги М-4 «Дон» в Ефремовском районе 35-летний водитель мотоцикла «YAMAHA FJR 1300», по предварительной информации, столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Ssang Yong Kairon». За рулем автомобиля находилась 56-летняя женщина.
В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия от полученных травм.
В Тульской области на М-4 мотоциклист врезался в «Ssang Yong Kairon»Фото: материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU