2020-06-17T11:24:10+03:00
Происшествия

Захотел покушать: туляк украл из магазина продукты на сумму в 4500 рублей

Вора задержали сотрудники Росгвардии
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В одном из сетевых магазинов на Красноармейском проспекте произошло преступление. Один из посетителей совершил внутри торгового зала кражу. Об этом сообщили в дежурную часть.

Так на место происшествия незамедлительно прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. В магазине к ним обратился начальник охраны, который доложил о том, что обнаруженным вор украл у магазина продукты питания на сумму 4500 рублей. Так, продуктового похитителя задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Задержанным оказался 20-летний туляк, которого передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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