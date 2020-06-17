17 Июнь 2020 2020-06-17T11:12:53+03:00

В Тульской области осудили двух вымогателей за шантажирование несовершеннолетней девушки её же фотографиями Фото: Алексей ФОКИН

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В Суворове районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей за вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего. Участники уголовного дела действовали по предварительному сговору.

Судом установлено, что у подсудимых в пользовании была flash-карта с фотографиями интимного характера несовершеннолетней потерпевшей. Так у них возник умысел на вымогательство денег у своей жертвы под угрозой размещения её «жарких» фотографий во «Вконтакте» с открытым для всех доступом.

Так с февраля по апрель 2020 года подсудимые выдвигали девушке незаконные требования о передаче им денег в различных суммах за их бездействие ис охранении её репутации и чести. И потерпевшая играла по правилам злоумышленников и перевела им за «молчание» 46 000 рублей в общей сумме.

Суд признал мужчин виновными и назначил одному из них 1 года 7 месяцев 10 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а второму - 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU