2020-06-17T10:55:08+03:00
Общество

В следственном изоляторе Тульской области прошел обряд крещения

Обряд был проведен для новорожденного малыша одной из заключенных женщин
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В следственном изоляторе Тульской области прошел обряд крещенияВ следственном изоляторе Тульской области прошел обряд крещенияФото: материалы пресс-служб
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В Тульской области в СИЗО-4 УФСИН России по Тульской области прошёл обряд крещения младенца. Крещение состоялось по просьбе одной из женщин, которая несколько месяцев назад стала мамой, находясь в следственном изоляторе. Сейчас малыш находится и растёт вместе с мамой в казённом учреждении.

Сотрудники следственного изолятора откликнулись на просьбу и пригласили в учреждение клирика Свято-Троицкого храма с. Супонь.

Для проведения религиозного обряда в СИЗО оборудовали специальную молельную комнату.

После завершения таинства иерей поздравил женщину с важным событием в жизни каждого православного верующего и вручил свидетельство о совершении таинства крещения. Также, священнослужитель пожелал увидеть малыша в храме на службе вне казённого учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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