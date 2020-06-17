В следственном изоляторе Тульской области прошел обряд крещения

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:55:08+03:00

Обряд был проведен для новорожденного малыша одной из заключенных женщин

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В Тульской области в СИЗО-4 УФСИН России по Тульской области прошёл обряд крещения младенца. Крещение состоялось по просьбе одной из женщин, которая несколько месяцев назад стала мамой, находясь в следственном изоляторе. Сейчас малыш находится и растёт вместе с мамой в казённом учреждении.

Сотрудники следственного изолятора откликнулись на просьбу и пригласили в учреждение клирика Свято-Троицкого храма с. Супонь.

Для проведения религиозного обряда в СИЗО оборудовали специальную молельную комнату.

После завершения таинства иерей поздравил женщину с важным событием в жизни каждого православного верующего и вручил свидетельство о совершении таинства крещения. Также, священнослужитель пожелал увидеть малыша в храме на службе вне казённого учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU