17 Июнь 2020 2020-06-17T10:42:54+03:00

В Тульскую область придет более 40 тысяч средств индивидуальной защиты из Китая Фото: Алексей ФОКИН

В регион поступит свыше пяти тысяч масок, а также комбинезоны и респираторы

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Тульские медики получат от Китайской Народной Республики гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Автономный район Нинся-Хуэйский направил в Тульскую область респираторы, медицинские хирургические маски и одноразовые защитные комбинезоны. Свыше 36 000 единиц получат региональные медработники.

Также, в наш регион из провинции Хэбэй КНР отправилось около 5 500 защитных костюмов и медицинских масок.

Отметим, что в октябре 2019 года в Китае между правительством Тульской области и КНР были подписаны соглашения об установлении дружественных отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU