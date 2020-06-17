В Тульскую область придет более 40 тысяч средств индивидуальной защиты из Китая
В регион поступит свыше пяти тысяч масок, а также комбинезоны и респираторы
В Тульскую область придет более 40 тысяч средств индивидуальной защиты из КитаяФото: Алексей ФОКИН
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Тульские медики получат от Китайской Народной Республики гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Автономный район Нинся-Хуэйский направил в Тульскую область респираторы, медицинские хирургические маски и одноразовые защитные комбинезоны. Свыше 36 000 единиц получат региональные медработники.
Также, в наш регион из провинции Хэбэй КНР отправилось около 5 500 защитных костюмов и медицинских масок.
Отметим, что в октябре 2019 года в Китае между правительством Тульской области и КНР были подписаны соглашения об установлении дружественных отношений.
ИСТОЧНИК KP.RU