2020-06-17T10:26:56+03:00
Происшествия

В Тульской области на молокозаводе нашли ряд нарушений по ветеринарии

Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области на молокозаводе нашли ряд нарушений по ветеринарииВ Тульской области на молокозаводе нашли ряд нарушений по ветеринарииФото: Алексей ФОКИН
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Каменский молокозавод, находящийся в Тульской области, попался на «мушку» сотрудникам Россельхознадзора. Так, на заводе были выявлены нарушения в оформлении ветеринарно-сопроводительных документов.

Установлено, что сотрудник предприятия неоднократно гасил ВСД на транспортные партии масла сливочного (3 т) и молока сырого (около 50 т) до момента доставки и приёмки. Помимо этого, документы ВСД на всю продукцию оформлял сотрудник, не имеющие на это никаких полномочий, при этом преждевременно указывая, что все продукты подвергнуты экспертизе в полном объёме.

За выявленные недочёты Управление привлекло к административной ответственности руководство завода. Теперь предприятию грозит выплата штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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