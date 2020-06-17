17 Июнь 2020 2020-06-17T10:26:56+03:00

В Тульской области на молокозаводе нашли ряд нарушений по ветеринарии Фото: Алексей ФОКИН

Изменить размер текста: A A

Каменский молокозавод, находящийся в Тульской области, попался на «мушку» сотрудникам Россельхознадзора. Так, на заводе были выявлены нарушения в оформлении ветеринарно-сопроводительных документов.

Установлено, что сотрудник предприятия неоднократно гасил ВСД на транспортные партии масла сливочного (3 т) и молока сырого (около 50 т) до момента доставки и приёмки. Помимо этого, документы ВСД на всю продукцию оформлял сотрудник, не имеющие на это никаких полномочий, при этом преждевременно указывая, что все продукты подвергнуты экспертизе в полном объёме.

За выявленные недочёты Управление привлекло к административной ответственности руководство завода. Теперь предприятию грозит выплата штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU