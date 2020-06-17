В Тульской области снова открылся музей-заповедник Василия Поленова

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:12:02+03:00

Музей-заповедник открыл свои двери для посещения уже с 16 июня

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С 16 июня в Тульской области начали действовать новые послабления в ограничительных мерах по коронавирусу. Со вчерашнего дня в регионе открылись пляжи и зоны отдыха, городское пространство «Искра», музей-заповедник Ясная Поляна, Богородицкий дворец-музей, разрешили проводить спортивные мероприятия и заработали строительные магазины.

Стало известно, что 16 июня свои двери для посещения открыл и музей-заповедник Василия Поленова. Туляки и гости области могут снова прогуляться по парку, насладиться его природой и посмотреть на саму старинную усадьбу. Отметим, что сам дом-музей пока что еще закрыт для посетителей.

Музей работает со среды по воскресенье, с 10:00 до 20:00. Вход на территорию парка бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU