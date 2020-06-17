2020-06-17T09:57:34+03:00
Происшествия

В жутком ДТП на Косой Горе в Туле скончались водители обеих иномарок

Авария произошла возле КМЗ вечером 15 июня
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В жутком ДТП на Косой Горе в Туле скончались водители обеих иномарокВ жутком ДТП на Косой Горе в Туле скончались водители обеих иномарокФото: материалы пресс-служб
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Вечером 15 июня в Туле в поселке Косая Гора произошло ДТП с участием двух иномарок - «Ford Focus» и «Chevrolet Lacetti». Авария стала роковой сразу для двух автомобилей и их водителей.

По предварительной информации, причиной столкновения стал выезд «Ford Focus» на «встречку». Автомобили столкнулись «лоб в лоб».Оба авто получили серьёзные механические повреждения. Мужчин доставали из салонов машин при помощи специальной техники. На месте работали сотрудники скорой помощи, которые и увезли мужчин в медучреждение.

Как стало известно, оба водителя скончались в больнице. Все детали трагического ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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