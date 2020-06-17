17 Июнь 2020 2020-06-17T09:57:34+03:00

В жутком ДТП на Косой Горе в Туле скончались водители обеих иномарок Фото: материалы пресс-служб

Изменить размер текста: A A

Вечером 15 июня в Туле в поселке Косая Гора произошло ДТП с участием двух иномарок - «Ford Focus» и «Chevrolet Lacetti». Авария стала роковой сразу для двух автомобилей и их водителей.

По предварительной информации, причиной столкновения стал выезд «Ford Focus» на «встречку». Автомобили столкнулись «лоб в лоб».Оба авто получили серьёзные механические повреждения. Мужчин доставали из салонов машин при помощи специальной техники. На месте работали сотрудники скорой помощи, которые и увезли мужчин в медучреждение.

Как стало известно, оба водителя скончались в больнице. Все детали трагического ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU