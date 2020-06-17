2020-06-17T09:38:19+03:00
Общество

17 июня в Туле температура воздуха достигнет +29 градусов

Солнечная, ясная и жаркая погода ожидает туляков
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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17 июня в Туле температура воздуха достигнет +29 градусов17 июня в Туле температура воздуха достигнет +29 градусовФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 17 июня, погода в Тульской области будет жаркой и порадует жителей облачным недождевым небом. Днём температура воздуха разогреется до +29 градусов, а вечером же будет варьироваться в пределах +19 ...+29 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью 2,4 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы - 748 мм.рт.ст.

Завтра же, 18 июня, погода в Туле обещает стать ещё жарче и по прогнозам достигнет отметки +30 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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