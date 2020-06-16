2020-06-16T18:49:28+03:00
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В Туле для посещения открыли «Искру»

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В Туле для посещения открыли городское пространство «Искра». Здесь разрешены прогулки, посещение летних веранд ресторанов, аренда самокатов. Часы работы пространства с 08.00 до 01.00. Внимание туляков обращают на соблюдение правил: Нельзя собираться в группах более 5 человек. Необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Запрещены вечеринки и развлекательные мероприятия. Спиртные напитки запрещено употреблять за пределами веранд. Посадка за столик на веранде одновременно не более 2 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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