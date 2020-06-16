Житель Тульской области осужден на 6 лет за ДТП, в котором погиб подросток
Как установлено судом и следствием, 13 октября 2019 года в Щекинском районе в п. Социалистическом на участке автодороги «Щекино — Липки - Киреевск» мужчина на пит-байке MotoLand создал опасность для движения при выезде с прилегающей территории на автодорогу и стал виновником ДТП с мопедом Atlant. На мопеде в это время находились несовершеннолетние водитель и пассажир.
В результате аварии мопед опрокинулся. Водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия.
От полученных травм 16-летняя пассажирка мопеда спустя несколько недель скончалась в Тульской областной клинической больнице.
Щекинский районный суд приговорил виновника ДТП к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также назначил дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU