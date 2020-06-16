16 Июнь 2020 2020-06-16T17:09:57+03:00

Туляки снова могут купаться в водоемах и загорать на пляже Фото: Алексей ФОКИН

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С сегодняшнего дня, с 16 июня, в Тульской области открылся пляжный и купальный сезон. По указу губернатора региона от 15 июня, были снова допущены к посещению пляжи и зоны отдыха.

С 16 июня туляки могут посещать водоёмы и места отдыха, не опасаясь полицейских коронавирусных рейдов. Отметим, в этом году на территории Тульской области будут открыты около 55 пляжей.

На данный момент все пляжи прошли всю необходимую проверку и 100% готовы к открытию. На каждом из есть зоны отдыха, также организовано дежурство спасателей и медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU