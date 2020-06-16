Казанскую набережную в Туле продезинфецировали
Сегодня, 16 июня, в Туле на Казанской набережной прошла обработка дезинфецирющими средствами. Работы велись силами МЧС России по Тульской области.
Специализированная бригада с использованием автоматических распылителей проводила обработку тротуаров, лавочек, лестниц и других объектов общественного пространства.
Также отметим, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в областной столице ежедневно проводится дезинфекция транспорта, остановочных павильонов, МКД, подъездов, детских и спортивных площадок, придомовых территорий и других общественных пространств и территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU