Казанскую набережную в Туле продезинфецировали

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:07:29+03:00

Велась обработка тротуаров, лавочек, лестниц и других объектов пространства

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 16 июня, в Туле на Казанской набережной прошла обработка дезинфецирющими средствами. Работы велись силами МЧС России по Тульской области.

Специализированная бригада с использованием автоматических распылителей проводила обработку тротуаров, лавочек, лестниц и других объектов общественного пространства.

Также отметим, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в областной столице ежедневно проводится дезинфекция транспорта, остановочных павильонов, МКД, подъездов, детских и спортивных площадок, придомовых территорий и других общественных пространств и территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU