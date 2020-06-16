2020-06-16T17:07:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Казанскую набережную в Туле продезинфецировали

Велась обработка тротуаров, лавочек, лестниц и других объектов пространства
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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Сегодня, 16 июня, в Туле на Казанской набережной прошла обработка дезинфецирющими средствами. Работы велись силами МЧС России по Тульской области.

Специализированная бригада с использованием автоматических распылителей проводила обработку тротуаров, лавочек, лестниц и других объектов общественного пространства.

Также отметим, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в областной столице ежедневно проводится дезинфекция транспорта, остановочных павильонов, МКД, подъездов, детских и спортивных площадок, придомовых территорий и других общественных пространств и территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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