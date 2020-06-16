В Тульской области снова заработали магазины стройматериалов
Магазины открыли свои двери 16 июня
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15 июня губернатором Тульской области было принято решение о том, что основные ограничительные меры будут продлены до конца месяца — до 30 июня. При этом в ранее введённых ограничениях появились и новые послабления.
Так, с 16 июня, возобновляют свою деятельность магазины по продаже строительных материалов. Работа всех торговых точек будет организована строго по составленным рекомендациям Роспотребнадзора и главного государственного санитарного врача.
Помимо этого, с 16 июня в регионе официально открылись пляжи, места отдыха и водоёмы.
ИСТОЧНИК KP.RU