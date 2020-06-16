Тульские детские сады продолжают работать в формате дежурных групп

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:50:37+03:00

О полном открытии детских садов в регионе пока ничего неизвестно

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15 июня губернатор региона внёс новые дополнения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Опираясь на документ, тулякам стало известно, что все основные ограничительные меры в регионе продлены до 30 июня.

Такие ограничения коснулись и тульские детские сады. Все учреждения для дошколят продолжают работать в режиме дежурных групп, основные же группы все также будут закрыты.

Помимо этого, до 30 июня запрещается на выезды любых организованных детских групп за пределы Тульской области, в том числе творческих, спортивных коллективов, обучающихся детских школ искусств и т.д. Также, пока что запрещена и деятельность организаций дополнительного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU