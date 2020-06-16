2020-06-16T16:50:37+03:00
Общество

Тульские детские сады продолжают работать в формате дежурных групп

О полном открытии детских садов в регионе пока ничего неизвестно
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Тульские детские сады продолжают работать в формате дежурных группТульские детские сады продолжают работать в формате дежурных группФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

15 июня губернатор региона внёс новые дополнения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Опираясь на документ, тулякам стало известно, что все основные ограничительные меры в регионе продлены до 30 июня.

Такие ограничения коснулись и тульские детские сады. Все учреждения для дошколят продолжают работать в режиме дежурных групп, основные же группы все также будут закрыты.

Помимо этого, до 30 июня запрещается на выезды любых организованных детских групп за пределы Тульской области, в том числе творческих, спортивных коллективов, обучающихся детских школ искусств и т.д. Также, пока что запрещена и деятельность организаций дополнительного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области разрешили проводить спортивные мероприятия
В Тульской области снова заработали магазины стройматериалов
Тульские детские сады продолжают работать в формате дежурных групп
Туляки снова могут купаться в водоемах и загорать на пляже
В Платоновском парке Тулы появится площадка для выгула и тренировки собак
Кому в Туле отключат электричество 17 июня
В Туле для посещения открыли «Искру»
Житель Тульской области осужден на 6 лет за ДТП, в котором погиб подросток
Казанскую набережную в Туле продезинфецировали
В Тульской области перевернулся автомобиль с 23-летней девушкой
В Туле при пожаре погибли мать и сын
В ДТП на Косой Горе погибли два человека
16 июня в Туле бесплатно раздают воду
В Тульской области в детских садах продолжают работать дежурные группы
В Тульской области "Ясная Поляна" открывается для посещения
У сотрудника тульского телеканала обнаружили коронавирус
В Тульской области пациент скончался от травмы: в деле появился подозреваемый
В Центральном парке Тулы возобновит работу прокат лодок и катамаранов