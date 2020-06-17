2020-06-16T16:48:34+03:00
Общество

В Тульской области разрешили проводить спортивные мероприятия

Такое решение вынес губернатор региона в официальном Указе
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области разрешили проводить спортивные мероприятияВ Тульской области разрешили проводить спортивные мероприятияФото: Алексей ФОКИН
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Указом губернатора Тульской области в регионе был снят ряд ранее введённых ограничений. Одним из них стало снятие запрета на проведение спортивных мероприятий и соревнований.

Так, с 16 июня на территории Тульской области разрешается проведение соревновательных мероприятий профессиональных клубов (команд). Однако, все они будут проходить при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора и главного государственного санитарного врача.

Помимо этого, в регионе продолжаются спортивные тренировки, которые проходят без участия зрителей, спортивных сборных команд РФ, спортивных сборных команд Тульской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов, кроме воспитанников спортивных школ, входящих в их состав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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