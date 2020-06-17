В Тульской области разрешили проводить спортивные мероприятия

17 Июнь 2020 2020-06-16T16:48:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Указом губернатора Тульской области в регионе был снят ряд ранее введённых ограничений. Одним из них стало снятие запрета на проведение спортивных мероприятий и соревнований.

Так, с 16 июня на территории Тульской области разрешается проведение соревновательных мероприятий профессиональных клубов (команд). Однако, все они будут проходить при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора и главного государственного санитарного врача.

Помимо этого, в регионе продолжаются спортивные тренировки, которые проходят без участия зрителей, спортивных сборных команд РФ, спортивных сборных команд Тульской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов, кроме воспитанников спортивных школ, входящих в их состав.

ИСТОЧНИК KP.RU