В Тульской области разрешили проводить спортивные мероприятия
Указом губернатора Тульской области в регионе был снят ряд ранее введённых ограничений. Одним из них стало снятие запрета на проведение спортивных мероприятий и соревнований.
Так, с 16 июня на территории Тульской области разрешается проведение соревновательных мероприятий профессиональных клубов (команд). Однако, все они будут проходить при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора и главного государственного санитарного врача.
Помимо этого, в регионе продолжаются спортивные тренировки, которые проходят без участия зрителей, спортивных сборных команд РФ, спортивных сборных команд Тульской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов, кроме воспитанников спортивных школ, входящих в их состав.
ИСТОЧНИК KP.RU