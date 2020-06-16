2020-06-16T16:45:03+03:00
Общество

В Платоновском парке Тулы появится площадка для выгула и тренировки собак

Работы должны пройти в течение месяца
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Платоновском парке Тулы появится площадка для выгула и тренировки собакВ Платоновском парке Тулы появится площадка для выгула и тренировки собакФото: Алексей ФОКИН
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Вчера, 15 июня, глава региона рассмотрел обращение жителей Тульской области. Одним из обращений стала просьба организовать на территории Платоновского парка специальную площадку для выгула и тренировки собак.

По словам главы тульской администрации, на данный момент с арендатором земельного участка, на котором расположен Платоновский парк, достигнута договорённость по обустройству такой площадки. Работы по обустройству пройдут в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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