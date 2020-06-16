Кому в Туле отключат электричество 17 июня
Завтра, 17 июня, большинству жителей Тулы с 10 часов утра отключат электричество. Это будет связано с проведением плановых профилактических работ на объектах электроэнергии.
Завтра с 10:00 до 17:00 будут отключены абоненты по следующим адресам:
с 10-00 до 12.00
ул. Дрейера, 33;
ул. Луначарского, 92-126 (чётн.);
ул. Пороховая, 47, 41-а, 3-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 5-а, 7-а, 9-а, 17-а;
ул. Заварная, 2-24 (чётн.), 1, 11, 4-а, 6-а, 8-а, 8-б, 8-в, 15, 16-б;
пер. Роговский, 7-г, 7-а, 7-б, 7-в, 18-а, 10-б24-30 (чётн.), 1-15 (нечётн.);
ул. Набережная Дрейера, 31;
ул. Штыковая, 2-28 (чётн.), 18-а, 3;
с 10-00 до 16.00
ул. Вильямса, 20, 26, 26-а, 28, 30, 30-б, 36-б;
с 10-00 до 17.00
ул. Ложевая, 134, 134-а, 136, 138;
ул. Плеханова, 136, 157, 159, 140, 142, 138;
Комплекс автомоек ул. Ложевая;
ул. Смидович, 12-б, 12-а; ул. 9 Мая, 8-а;
ул. М. Горького, 32, 36-а, 38-а, 36-а, 40;
ул. Гагарина, 23, 23-а, 25;
Артезианская скважина № 23, д. Рвы;
п. Михалково: ул. Сафонова, 44-64 (чётн.);
ул. Окская;
ул. Ярославского, 30-56 (чётн.), 43-83 (нечётн.);
Калужский пер., 1-а, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.);
ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а;
ул. Калужская, 2-14 (чётн.), 1-а, 1-15 (нечётн.);
пер. Колхозный, 1-а, 1-15;
ул. Карбышева, 2-16 (чётн.);
8-й пр-зд, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.), 54-а;
9-й пр-зд, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.), 58-а;
10-й пр-зд, 76, 91; 11-й пр-зд, 88;
ул. Кап. Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.);
ул. Баженова, 27-39 (нечётн.);
пер. Л. Чайкиной, 1, 2, 4;
ул. 3-я Песчаная, 17;
2-й Песчаный пр-зд, 17;
ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.);
п. 2-й Западный: ул. Гоголевская, 4-32 (чётн.), 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29; ул. Кольцова, 28;
ул. Тургенева, 13-39 (нечётн.), 14-40 (чётн.);
ул. Некрасова, 32;
ул. Крылова, 15-28;
Кроме того с 10.00 до 17.00 будут производиться работы по замене изоляторов (ВЛ 6 кВ № 7 ПС 110 кВ Рождественская). Отключаемые потребители – д.Некрасово, д.Ионино, д.Акульшино, д. Форино, д.Липки. Также будут производиться работы по расчистке трасс от древесно-кустарной растительности (ВЛ 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождественская). Отключаемые потребители – д. Семеновка, п. Восточный, д. Скобелево, п. Рождественский.
С 14.00 до 16.00 будут производиться работы по замене изоляторов (ВЛ 6 кВ Прудное РП №33 Прудное). Отключаемые потребители – д. Прудное.
ИСТОЧНИК KP.RU