16 Июнь 2020 2020-06-16T16:41:17+03:00

Кому в Туле отключат электричество 17 июня Фото: Алексей ФОКИН

Публикуем список адресов, где не будет света

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Завтра, 17 июня, большинству жителей Тулы с 10 часов утра отключат электричество. Это будет связано с проведением плановых профилактических работ на объектах электроэнергии.

Завтра с 10:00 до 17:00 будут отключены абоненты по следующим адресам:

с 10-00 до 12.00

ул. Дрейера, 33;

ул. Луначарского, 92-126 (чётн.);

ул. Пороховая, 47, 41-а, 3-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 5-а, 7-а, 9-а, 17-а;

ул. Заварная, 2-24 (чётн.), 1, 11, 4-а, 6-а, 8-а, 8-б, 8-в, 15, 16-б;

пер. Роговский, 7-г, 7-а, 7-б, 7-в, 18-а, 10-б24-30 (чётн.), 1-15 (нечётн.);

ул. Набережная Дрейера, 31;

ул. Штыковая, 2-28 (чётн.), 18-а, 3;

с 10-00 до 16.00

ул. Вильямса, 20, 26, 26-а, 28, 30, 30-б, 36-б;

с 10-00 до 17.00

ул. Ложевая, 134, 134-а, 136, 138;

ул. Плеханова, 136, 157, 159, 140, 142, 138;

Комплекс автомоек ул. Ложевая;

ул. Смидович, 12-б, 12-а; ул. 9 Мая, 8-а;

ул. М. Горького, 32, 36-а, 38-а, 36-а, 40;

ул. Гагарина, 23, 23-а, 25;

Артезианская скважина № 23, д. Рвы;

п. Михалково: ул. Сафонова, 44-64 (чётн.);

ул. Окская;

ул. Ярославского, 30-56 (чётн.), 43-83 (нечётн.);

Калужский пер., 1-а, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.);

ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а;

ул. Калужская, 2-14 (чётн.), 1-а, 1-15 (нечётн.);

пер. Колхозный, 1-а, 1-15;

ул. Карбышева, 2-16 (чётн.);

8-й пр-зд, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.), 54-а;

9-й пр-зд, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.), 58-а;

10-й пр-зд, 76, 91; 11-й пр-зд, 88;

ул. Кап. Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.);

ул. Баженова, 27-39 (нечётн.);

пер. Л. Чайкиной, 1, 2, 4;

ул. 3-я Песчаная, 17;

2-й Песчаный пр-зд, 17;

ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.);

п. 2-й Западный: ул. Гоголевская, 4-32 (чётн.), 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29; ул. Кольцова, 28;

ул. Тургенева, 13-39 (нечётн.), 14-40 (чётн.);

ул. Некрасова, 32;

ул. Крылова, 15-28;

Кроме того с 10.00 до 17.00 будут производиться работы по замене изоляторов (ВЛ 6 кВ № 7 ПС 110 кВ Рождественская). Отключаемые потребители – д.Некрасово, д.Ионино, д.Акульшино, д. Форино, д.Липки. Также будут производиться работы по расчистке трасс от древесно-кустарной растительности (ВЛ 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождественская). Отключаемые потребители – д. Семеновка, п. Восточный, д. Скобелево, п. Рождественский.

С 14.00 до 16.00 будут производиться работы по замене изоляторов (ВЛ 6 кВ Прудное РП №33 Прудное). Отключаемые потребители – д. Прудное.

ИСТОЧНИК KP.RU