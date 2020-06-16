В Тульской области перевернулся автомобиль с 23-летней девушкой
Водитель не справилась с управлением и вылетела в кювет
Фото: Архив "КП"
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Вчера, 15 июня, в 10;30 на 48-м км трассы «Тула — Новомосковск» Узловского района Тульской области в результате ДТП опрокинулся автомобиль.
За рулем «ВАЗа 11193» находилась девушка 1997 года рождения. По предварительной информации, она не справилась с управлением и совершила съезд в левый кювет, после чего автомобиль опрокинулся.
В результате аварии водитель получила различные травмы, но после оказания медицинской помощи была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU