В Тульской области перевернулся автомобиль с 23-летней девушкой

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:38:33+03:00

Водитель не справилась с управлением и вылетела в кювет

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Вчера, 15 июня, в 10;30 на 48-м км трассы «Тула — Новомосковск» Узловского района Тульской области в результате ДТП опрокинулся автомобиль.

За рулем «ВАЗа 11193» находилась девушка 1997 года рождения. По предварительной информации, она не справилась с управлением и совершила съезд в левый кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате аварии водитель получила различные травмы, но после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU