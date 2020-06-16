2020-06-16T16:25:47+03:00
Происшествия

В Туле при пожаре погибли мать и сын

Предположительной причиной пожара названа неосторожность при курении
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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16 июня в квартире одного из домов на улице Металлургов в Туле произошло возгорание. По предварительным данным, в огне погибли 69-летняя женщина и ее 45-летний сын. Предположительной причиной пожара названа неосторожность при курении.

Следственным отделом по Пролетарскому району города Тулы СУ СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Следователь провел осмотр места происшествия, назначил пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы, опросил свидетелей произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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