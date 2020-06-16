16 июня в Туле бесплатно раздают воду

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:48:34+03:00

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16 июня до 19.00 в Туле бесплатно раздают воду. Так жителям города помогают спасаться от жары.

Раздача воды ведется по следующим адресам: -Тула, ул. Кауля, д.45; -Тула, ул. Н. Руднева, д.62;

-Тула, пересечение Красноармейского пр. и ул. Фрунзе; -Тула, пересечение пр. Ленина и ул. Советской; -Тула, пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской; -Тула, ул. Октябрьская д. 95; -Тула, ул. М. Горького, д.14; -Тула, ул. Октябрьская, д.9; -Тула, ул. Пузакова, д.5; -Тула, ул. Смидович/9 Мая, д.5; -Тула, ул. Фрунзе, д.5; -Тула, пересечение ул. Марата и ул. Ложевой. При жаркой погоде раздавать воду будут и в другие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU