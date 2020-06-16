В Тульской области в детских садах продолжают работать дежурные группы
Основные группы сейчас закрыты
Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области в детских садах продолжают работать дежурные группы. Такая организация работы продолжает действовать до 30 июня.
Дежурные группы посещают дети, родители которых продолжают работу и им не с кем оставить ребенка.
Напомним, действие введенных ранее ограничительных мер продлевается по 30 июня. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU