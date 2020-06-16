В Тульской области "Ясная Поляна" открывается для посещения

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:37:37+03:00

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С 16 июня открываются музей-усадьба "Ясная Поляна" и теплица. Посетителей во время прогулок просят соблюдать социальную дистанцию – 1,5-2 метра и — по возможности — масочный режим.

В день открытия яснополянский заповедник работает до 20:00. С 17 июня - ежедневно с 9:00 до 20:00. Режим работы теплицы — с 10:00 до 16:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU