В Тульской области "Ясная Поляна" открывается для посещения
Посетителей во время прогулок просят соблюдать социальную дистанцию
Фото Алексей ФОКИН
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С 16 июня открываются музей-усадьба "Ясная Поляна" и теплица. Посетителей во время прогулок просят соблюдать социальную дистанцию – 1,5-2 метра и — по возможности — масочный режим.
В день открытия яснополянский заповедник работает до 20:00. С 17 июня - ежедневно с 9:00 до 20:00. Режим работы теплицы — с 10:00 до 16:30.
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ИСТОЧНИК KP.RU