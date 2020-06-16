У сотрудника тульского телеканала обнаружили коронавирус
Заболевшего сотрудника изолировали
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У сотрудника телеканала «Первый Тульский» обнаружили коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте СМИ.
Заболевшего сотрудника изолировали. Сейчас он проходит лечение. Сотрудника ждет повторный тест, который подтвердит или опровергнет наличие у него коронавируса. Сообщается, что сотрудник не выезжал на съёмки, работал в офисе.
Новостная редакция телеканала ушла на самоизоляцию. Сотрудники редакции выйдут на работу после получения отрицательных результатов тестирования на коронавирус.
В помещениях телеканала провели дезинфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU