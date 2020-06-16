В Тульской области пациент скончался от травмы: в деле появился подозреваемый
В Новомосковске мужчина обратился в больницу с низким давлением и подозрением на коронавирус. Однако позже попал в реанимацию с шоком неясной этиологии. После этого его перевезли в ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница».
Уже там 43-летнему мужчине был поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». На следующий день он скончался.
- В ходе расследования уголовного дела задержан и допрошен в качестве подозреваемого один из работников ГУЗ ТО «Новомосковская городская клиническая больница», который в ходе допроса пояснил, что травма головы была получена потерпевшим в палате больницы в результате падения и удара о кафельный пол при перемещении его подозреваемым с кушетки на больничную кровать, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.
Эта версия наряду с другими проверяется следствием. Для установления причины смерти потерпевшего следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Также проводится ситуационная экспертиза. Она позволит определить возможность получения травм при изложенных подозреваемым обстоятельствах.
ИСТОЧНИК KP.RU