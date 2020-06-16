В Тульской области пациент скончался от травмы: в деле появился подозреваемый

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:38:26+03:00

Мужчина получил смертельную травму при перемещении с кушетки на больничную кровать

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В Новомосковске мужчина обратился в больницу с низким давлением и подозрением на коронавирус. Однако позже попал в реанимацию с шоком неясной этиологии. После этого его перевезли в ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница».

Уже там 43-летнему мужчине был поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». На следующий день он скончался.

- В ходе расследования уголовного дела задержан и допрошен в качестве подозреваемого один из работников ГУЗ ТО «Новомосковская городская клиническая больница», который в ходе допроса пояснил, что травма головы была получена потерпевшим в палате больницы в результате падения и удара о кафельный пол при перемещении его подозреваемым с кушетки на больничную кровать, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

Эта версия наряду с другими проверяется следствием. Для установления причины смерти потерпевшего следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Также проводится ситуационная экспертиза. Она позволит определить возможность получения травм при изложенных подозреваемым обстоятельствах.

ИСТОЧНИК KP.RU