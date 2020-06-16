16 Июнь 2020 2020-06-16T10:57:00+03:00

Работа будет организована с учетом санитарных требований

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В Центральном парке Тулы возобновит работу прокат лодок и катамаранов. Это произойдет 18 июня.

Сейчас работники парка ведут подготовку к открытию пункта проката, на пляж привозят лодки и катамараны. Работа будет организована с учетом требований Роспотребнадзора.

Тем, кто захочет прокатиться, придется надеть одноразовые защитные перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU