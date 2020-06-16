В Тульской области разрешили проведение соревнований профессиональных спортивных клубов
Запрет снят с 16 июня
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В Тульской области разрешили проведение соревнований профессиональных клубов (команд) при условии обязательного соблюдения регламентов и методических рекомендаций.
Также возможно проведение тренировок спортивных сборных команд РФ и Тульской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов в федеральных и региональных тренировочных центрах при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций.
Исключение составляют воспитанники спортивных школ, входящих в их состав. Тренировки разрешены без участия зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU