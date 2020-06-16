В Тульской области ТЦ остаются закрытыми до 30 июня
Сейчас разрешена работа магазинов площадью 400 кв. м
Фото: Алексей ФОКИН
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Торговые и торгово-развлекательные центры в Тульской области остаются закрытыми до 30 июня. Соответствующие изменения внесены в Указ губернатора Тульской области.
Сейчас разрешена работа магазинов, оборудованных отдельным наружным (уличным) входом, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. м, включая расположенные в них торговые секции (отделы), при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций.
ИСТОЧНИК KP.RU