В Тульской области ТЦ остаются закрытыми до 30 июня

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:25:47+03:00

Сейчас разрешена работа магазинов площадью 400 кв. м

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Торговые и торгово-развлекательные центры в Тульской области остаются закрытыми до 30 июня. Соответствующие изменения внесены в Указ губернатора Тульской области.

Сейчас разрешена работа магазинов, оборудованных отдельным наружным (уличным) входом, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. м, включая расположенные в них торговые секции (отделы), при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций.

ИСТОЧНИК KP.RU