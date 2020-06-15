В Тульской области в СИЗО крестили младенца

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:58:41+03:00

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В СИЗО-4 УФСИН России по Тульской области состоялся обряд крещения младенца. Таинство провели по просьбе женщины, которая содержится в учреждении со своим новорожденным ребенком.

Сотрудники следственного изолятора пошли навстречу молодой маме и пригласили в учреждение клирика Свято-Троицкого храма с. Супонь Узловского района иерея Александра Гунбу.

По завершении обряда было вручено свидетельство о совершении таинства крещения.

ИСТОЧНИК KP.RU