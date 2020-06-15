В Тульской области две пенсионерки отдали телефонным мошенникам 108 тысяч рублей
85-летняя жительница поселка Ленинский и 92-летняя жительница Алексина отдали мошенникам деньги. Женщин убедили по телефону, что у их родственников возникли финансовые проблемы. В Ленинском женщина отдала 25 тысяч рублей, а в Алексине – 83 тысячи.
Только гораздо позже обе пенсионерки узнали, что разговаривали по телефону не с родственниками, никаких внезапно возникших проблем у них не было, а финансовая помощь не требовалась. После этого они обратились в полицию.
Сотрудники органов внутренних дел устанавливают личности и местонахождение злоумышленников. Полицейские ещё раз просят туляков быть внимательными в подобных ситуациях.
ИСТОЧНИК KP.RU