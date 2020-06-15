Парад аэростатов прошел в Туле на День России
12 июня праздничную программу ко Дню России открыл запуск аэростатов с флагами России
Парад аэростатов прошел в Туле на День РоссииФото: материалы пресс-служб
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В прошлую пятницу, 12 июня, жители региона праздновали День России. Для туляков была подготовлена масштабная программа онлайн-мероприятий, а также проектов в привычном «живом» режиме.
Ранним утром в небо было запущено два аэростата. К ним было прикреплено два российских флага. Именно они и открыли весь праздничный день.
Жители областной столицы посмотрели праздничный полет с разных точек города.
ИСТОЧНИК KP.RU