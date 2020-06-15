2020-06-15T17:36:27+03:00
Общество

Парад аэростатов прошел в Туле на День России

12 июня праздничную программу ко Дню России открыл запуск аэростатов с флагами России
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Парад аэростатов прошел в Туле на День РоссииПарад аэростатов прошел в Туле на День РоссииФото: материалы пресс-служб
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В прошлую пятницу, 12 июня, жители региона праздновали День России. Для туляков была подготовлена масштабная программа онлайн-мероприятий, а также проектов в привычном «живом» режиме.

Ранним утром в небо было запущено два аэростата. К ним было прикреплено два российских флага. Именно они и открыли весь праздничный день.

Жители областной столицы посмотрели праздничный полет с разных точек города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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