В День России в Туле запустили маппинг-шоу

16 Июнь 2020 2020-06-15T17:28:46+03:00

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12 июня отпраздновали День России. Однако в этом году, большинство мероприятий прошли для жителей региона в режиме онлайн. Однако, был ряд и «живых» проектов, которые порадовали туляков своей эффектностью и безопасностью в непростой эпидобстановке.

Утром в Туле состоялся парада аэростатов, в полдень праздничную эстафету пенял мотозабег от тульского мотоклуба, а завершило праздник маппинг-шоу. Проекции с патриотическими изображениями и надписями запустились в 22:00 на Площади Победы и на телевышке в Басово.

Отметим, что на телебашне маппинг-шоу повторилось ещё и 13 июня в 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU