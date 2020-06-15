Пролетарский округ Тулы обрабатывают от борщевика
Площадь обработки составит более 60 га
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Территорию Пролетарского округа обрабатывают от борщевика Сосновского. На этой неделе работы будут вестись в населенных пунктах Мыза, Ширино, Новая Знаменка, Медвенка, Страхово, Журавка, Дорофеево, Торхово, Молодежный, Колодезное и Придородный. Площадь обработки составит более 60 га.
Напомним, борщевик гасят специальным раствором. При этом другие растения, растущие в непосредственной близости к территории проведения работ, не затрагиваются.
ИСТОЧНИК KP.RU