2020-06-15T17:28:59+03:00
Общество

Пролетарский округ Тулы обрабатывают от борщевика

Площадь обработки составит более 60 га
Мария ВЛАСОВА
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Территорию Пролетарского округа обрабатывают от борщевика Сосновского. На этой неделе работы будут вестись в населенных пунктах Мыза, Ширино, Новая Знаменка, Медвенка, Страхово, Журавка, Дорофеево, Торхово, Молодежный, Колодезное и Придородный. Площадь обработки составит более 60 га.

Напомним, борщевик гасят специальным раствором. При этом другие растения, растущие в непосредственной близости к территории проведения работ, не затрагиваются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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