В Туле на ул.Баженова сбили 16-летнего велосипедиста
ДТП произошло в пятницу 12 июня
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На прошлой неделе в пятницу, 12 июня, в Туле произошло ДТП с участием 61-летней автоледи и 16-летнего велосепедиста.
По данным ГАИ, в 16-10 на улице Баженова женщина, управляя автомобилем «Nissan Note», сбила несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части по встречке.
В результате ДТП велосипедист получил различные травмы и был доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU