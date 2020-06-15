В Туле на ул.Баженова сбили 16-летнего велосипедиста

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:14:24+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе в пятницу, 12 июня, в Туле произошло ДТП с участием 61-летней автоледи и 16-летнего велосепедиста.

По данным ГАИ, в 16-10 на улице Баженова женщина, управляя автомобилем «Nissan Note», сбила несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части по встречке.

В результате ДТП велосипедист получил различные травмы и был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU