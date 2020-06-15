В Туле от борщевика обработают Пролетарский район города

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:10:22+03:00

Работы будут вестись с 15 по 21 июня

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В Туле продолжается активная борьба с борщевиком Сосновского. Так, с 15 по 21 июня растение будут гасить на территории Пролетарского округа Тулы.

В указанный период гербицидами обработают территории произрастания борщевика в следующих населённых пункта: Мыза, Новая Знаменка, Ширино, Страхово, Журавка, Дорофеево, Торхово, Молодожный, Колодезное, Медвенка и Придородный. Площадь обработки составит более 60 га.

Отметим, что борщевик гасят спецрастровом, не затрагивая при работе другие растения, находящиеся рядом с местом обработки.

ИСТОЧНИК KP.RU