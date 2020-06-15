Более тысячи жителей Тульской области пострадали от укусов клещей

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:02:36+03:00

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В Тульской области пострадали от укусов клещей 1007 человек, из них 415 детей. Такая статистика приводится с 12 марта по 11 июня.

За последнюю неделю (с 4 июня по 11 июня) случаи присасывания клещей зарегистрированы у 249 человек, в т.ч. у 94 детей.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано у жителей Тулы, Алексинского, Новомосковского, Заокского, Ефремовского, Киреевского, Узловского, Суворовского районов области, Донского. Чаще всего присасывание клещей происходило при выезде на природу, посещении леса, на дачных участках, придомовых территориях.

Клещей отправили на исследование. В результате проведенных исследований в 44 пробах подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 14 пробах гранулоцитарного анаплазмоза человека.

ИСТОЧНИК KP.RU