2020-06-15T16:45:17+03:00
Происшествия

В Тульском поселке Иншинский подросток на "ВАЗе" сбил 11-летнего ребенка

После оказания медицинской помощи девочка было отпущена
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле в п. Иншинский 15-летний подросток сбил 11-летнюю девочку. ДТП произошло 13 июня в 00:45.

По предварительной информации, девочка пересекала на самокате проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, в это время ее сбил «ВАЗ-2106», за рулем которого находился юноша 2005 года рождения, не имеющий права управления транспортным средством.

В результате ДТП девочка получила различные травмы, но после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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