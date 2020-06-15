Тульские выпускники получат аттестаты без экзаменов
На это повлияла ситуация с коронавирусом
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Выпускники 9 и 11 классов школ в 2020 году получат аттестаты без сдачи итоговых экзаменов. На это повлияла ситуация с коронавирусом.
Школьников, которые захотят продолжить обучение в ссузах, зачислят в образовательные организации по результатам в аттестате.
Решившие поступать в вузы смогут сдать ЕГЭ. Подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме помогут выпускникам школы.
ИСТОЧНИК KP.RU