2020-06-15T15:28:21+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Кутузова произошло массовое ДТП

В аварии пострадала 73-летняя женщина
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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15 июня в 11:00 на улице Кутузова в Туле произошло ДТП. 73-летняя женщина на "ВАЗ 1111", по предварительной информации, столкнулась с автомобилем "Рено Сандеро" под управлением 44-летней женщины.

Затем "Рено Сандеро" столкнулся с автомобилем, двигающимся во встречном направлении, "ГАЗель", за рулем которого находился 36-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 1111" получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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