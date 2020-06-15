В День России тульские улицы украсила патриотическая мотоколонна

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:54:16+03:00

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В прошедшую пятницу, 12 июня, туляки отмечали один из важных и ярких государственных праздников — День России. В рамках такого события в Туле и области состоялась обширная праздничная программа. Яркой изюминкой ее стал мотопробег «Тульского мотосоюза» с флагами России в руках.

Участие в немпробеге приняли около 30 мотоциклистов. В полдень с большими влагами в руках колонна стартовала от сквера памяти воинов-интернационалистов на пересечении улиц Каминского и Демонстрации и проследовала вдоль ул. Фрунзе, Красноармейского проспекта и проспекта Ленина. Мотоколонну сопровождал экипаж ГИБДД.

Финишной точкой стала площадь Победы. Завершился мотопробег фотосессией с участниками данной акции.

ИСТОЧНИК KP.RU