2020-06-15T14:48:27+03:00
Происшествия

Житель Тульской области умыкнул детский велосипед и самокат

Ущерб составил 9 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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Житель Новомосковска умыкнул детский велосипед и самокат, оставленные владелицей без присмотра в подъезде. Нанесённый ущерб составил 9 тысяч рублей.

Полицейские проверили лиц, склонных к кражам. В ходе такой работы подтвердилась версия о причастности к преступлению 43-летнего безработного ранее судимого мужчины, проживающего рядом с местом происшествия.

Он признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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