2020-06-15T14:41:58+03:00
Происшествия

Житель Тульской области пытался украсть радиатор трактора и медный провод

Однако с поличным его застиг сторож
Мария ВЛАСОВА
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В Ефремове мужчина пытался украсть радиатор трактора и медный провод. Он пробрался в помещение гаража одной из организаций, повредив окно.

Унести добычу мужчине не удалось. С поличным его застиг сторож. Охранявший помещение мужчина вызвал полицейских, которые доставили похитителя в отдел для разбирательства.

40-летний безработный ранее судимый местный житель проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Житель Тульской области пытался украсть радиатор трактора и медный провод