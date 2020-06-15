Житель Тульской области пытался украсть радиатор трактора и медный провод

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:41:58+03:00

Однако с поличным его застиг сторож

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В Ефремове мужчина пытался украсть радиатор трактора и медный провод. Он пробрался в помещение гаража одной из организаций, повредив окно.

Унести добычу мужчине не удалось. С поличным его застиг сторож. Охранявший помещение мужчина вызвал полицейских, которые доставили похитителя в отдел для разбирательства.

40-летний безработный ранее судимый местный житель проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU