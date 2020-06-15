В Тульской области в результате ДТП автомобиль влетел в забор жилого дома

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:36:01+03:00

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В Алексине Тульской области 12 июня на пересечении улиц Советская и Пушкинский переулок пьяный 50-летний мужчина, лишенный прав, устроил ДТП.

По предварительной информации, управляя автомобилем Volkswagen Amarok, пьяный водитель двигался по второстепенной дороге и не предоставил права преимущества автомобилю, находящемуся на главной дороге. В результате произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan под управлением женщины 1974 года рождения. После этого пострадавшая машина влетела в забор и жилой дом.

В результате ДТП пострадала водитель Volkswagen Tiguan и ее несовершеннолетний пассажир, девочка 2009 года рождения. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой. На момент аварии ребенок находился на заднем сидении автомобиля и был пристегнут ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU