В Тульской области в результате ДТП автомобиль влетел в забор жилого дома
В Алексине Тульской области 12 июня на пересечении улиц Советская и Пушкинский переулок пьяный 50-летний мужчина, лишенный прав, устроил ДТП.
По предварительной информации, управляя автомобилем Volkswagen Amarok, пьяный водитель двигался по второстепенной дороге и не предоставил права преимущества автомобилю, находящемуся на главной дороге. В результате произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan под управлением женщины 1974 года рождения. После этого пострадавшая машина влетела в забор и жилой дом.
В результате ДТП пострадала водитель Volkswagen Tiguan и ее несовершеннолетний пассажир, девочка 2009 года рождения. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой. На момент аварии ребенок находился на заднем сидении автомобиля и был пристегнут ремнем безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU