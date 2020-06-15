Почти 10 000 раз нарушили ПДД на тульских дорогах за два дня
На прошлой неделе за два дня, с 10 по 12 июня, водители на тульских дорогах совершили 9 967 раз нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
Из общего количества нарушений:
- 9 258 водителей заплатят штраф за превышение установленной скорости движения.
- 36 автомобилистов привлеклись к ответственности за неправильную перевозку несовершеннолетних детей.
- 40 водителей не захотели уступать дорогу пешеходам.
- 7 водителей попались за рулем без водительских прав.
- 22 человек наказали за чрезмерную тонировку стекол.
- 31 автовладелец сели за руль в нетрезвом состоянии, при чем из них пьяными за руль, 21 привлечен к административной ответственности за пьяное вождение), 8 - отказались от прохождения медицинского освидетельствования, и 2 - ранее уже наказывались за подобные нарушения;
- 573 административных материала составлено за иные нарушения ПДД.
А еще 91 транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU