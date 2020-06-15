2020-06-15T14:33:40+03:00
Происшествия

Почти 10 000 раз нарушили ПДД на тульских дорогах за два дня

Большее количество нарушений связано с "расторопными" водителями
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Почти 10 000 раз нарушили ПДД на тульских дорогах за два дняПочти 10 000 раз нарушили ПДД на тульских дорогах за два дняФото: Алексей ФОКИН
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На прошлой неделе за два дня, с 10 по 12 июня, водители на тульских дорогах совершили 9 967 раз нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Из общего количества нарушений:

- 9 258 водителей заплатят штраф за превышение установленной скорости движения.

- 36 автомобилистов привлеклись к ответственности за неправильную перевозку несовершеннолетних детей.

- 40 водителей не захотели уступать дорогу пешеходам.

- 7 водителей попались за рулем без водительских прав.

- 22 человек наказали за чрезмерную тонировку стекол.

- 31 автовладелец сели за руль в нетрезвом состоянии, при чем из них пьяными за руль, 21 привлечен к административной ответственности за пьяное вождение), 8 - отказались от прохождения медицинского освидетельствования, и 2 - ранее уже наказывались за подобные нарушения;

- 573 административных материала составлено за иные нарушения ПДД.

А еще 91 транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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