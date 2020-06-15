В результате тройного ДТП в Тульской области пострадал 10-летний ребенок

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:12:31+03:00

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11 июня в Тульской области в 00:20 на 22-ом километре трассы «Кимовск — Епифань — К. Поле — Кресты» Кимовского района произошло тройное ДТП.

По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Rio, мужчина 1975 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении BMW X3, после чего BMW столкнулся с автомобилем MAN, также в попутном направлении.

В результате аварии водитель Kia с полученными травмами был госпитализирован, водитель автомобиля BMS X3, мужчина 1976 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен, также пострадали его пассажиры: женщина 1984 года рождения и 10-летний мальчик были госпитализированы. В момент происшествия ребенок находился на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU