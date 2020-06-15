На тульских дорогах поймали 31 пьяного водителя
В Туле выявили 31 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Таковы итоги рейдов сотрудников Госавтоинспекции Тульской области с 10 по 12 июня.
21 человека привлекли к административной ответственности по статье "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения", 8 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Еще 2 водителя ранее уже наказывались за подобные нарушения.
Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU