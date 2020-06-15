В Туле семь лишенных прав водителей катались по городу
Их обнаружили на дорогах сотрудники Госавтоинспекции
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле 7 человек, лишенных права управления автомобилем, привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством.
Таковы итоги рейдов сотрудников Госавтоинспекции Тульской области с 10 по 12 июня. Всего за этот период времени было выявлено 9967 нарушения ПДД. Среди них - пьяное вождение, превышение скорости, наличие тонировки.
Кроме того, 91 автомобиль переместили на специализированную стоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU