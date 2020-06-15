В Туле семь лишенных прав водителей катались по городу

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:54:12+03:00

Их обнаружили на дорогах сотрудники Госавтоинспекции

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В Туле 7 человек, лишенных права управления автомобилем, привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством.

Таковы итоги рейдов сотрудников Госавтоинспекции Тульской области с 10 по 12 июня. Всего за этот период времени было выявлено 9967 нарушения ПДД. Среди них - пьяное вождение, превышение скорости, наличие тонировки.

Кроме того, 91 автомобиль переместили на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU